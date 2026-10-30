Louga : 32 personnes renvoyées devant le Tribunal correctionnel pour «actes contre nature»

A Louga, au nord-ouest du Sénégal, 32 personnes ont été renvoyées devant le Tribunal correctionnel pour des faits présumés d’homosexualité, considéré comme des «actes contre nature» dans le pays. Selon un communiqué du procureur, le dossier «sera enrôlé à une audience spéciale».



A l’origine de cette affaire, le 23 avril 2026, par «réquisitoire introductif», le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Louga a ouvert une information judiciaire contre trente-deux (32) personnes, pour des faits «d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/sida, de mise en danger de la vie d'autrui, de collecte illicite de données à caractère personnel et de harcèlement sexuel».



Le 12 octobre 2026, suivant un réquisitoire définitif, le parquet a requis «le renvoi de tous les inculpés devant le tribunal correctionnel pour les infractions précitées». Par la suite, le 15 octobre 2026, le juge d'instruction en charge du 2e cabinet a rendu «une ordonnance de renvoi, devant le Tribunal correctionnel», contre «les trente-deux (32) personnes inculpées» pour les mêmes chefs.