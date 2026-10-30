Mali: deux homosexuels condamnés pour «actes contre-nature», une première

Au Mali, c'est le journal Le Soft qui le révèle : deux hommes, homosexuels, ont été condamnés le 26 octobre à un an de prison dont six mois ferme pour « actes contre nature ». Ils étaient initialement poursuivis notamment pour « diffusion de vidéos à caractère pornographique contraire aux bonnes mœurs ». Le nouveau code pénal malien criminalise l'homosexualité. Cette condamnation est la première connue dans le pays.



Durant le procès, le représentant du contentieux de l'État, partie civile, a estimé que les deux hommes participaient à une « dépravation des mœurs de la Nation ». Le ministère public a, quant à lui, dénoncé des « actes contre nature réprimés par la loi » et « une atteinte aux valeurs, coutumes et traditions nationales ». C'est ce que rapporte le journal malien Le Soft, qui a révélé l'affaire. Sollicité par RFI, le procureur du pôle judiciaire contre la cybercriminalité n'a pas donné suite.



Le nouveau code pénal malien, appliqué depuis décembre 2024, considère comme « attentat à la pudeur, tout acte de caractère sexuel contre nature commis avec un individu de même sexe ». La criminalisation de l'homosexualité était une promesse du gouvernement de transition, portée par le ministre de la Justice, Mamadou Kassogué.



« C'est problématique pour les droits et libertés, mais c'est une question très sensible »



Me Oumar Berté, avocat et politologue malien, souligne : « C'est une première dans le pays. Depuis la réforme du code pénal malien de 2024, l'homosexualité est considérée par la justice malienne comme un acte sexuel contre-nature. Et c'est donc une première que des personnes soient condamnées au Mali pour des actes supposément homosexuels. »



Le chercheur associé à l'université de Rouen explique : « À titre personnel, bien évidemment que c'est problématique s'agissant des droits et des libertés au Mali. Mais c'est une question aujourd'hui qui est très sensible dans la société malienne ​​​​​​​: l'homosexualité est considérée comme une importation occidentale. »



Me Oumar Berté conclut : « Il est difficile aujourd'hui pour les associations de défense des personnes LGBT de se prononcer après cette condamnation. Je n'ai vu passer aucune communication d'un organisme de défense des droits et des libertés au Mali. Il y a une certaine méfiance, une certaine crainte, de ces associations qui défendent les droits des personnes. Mais c'est quand même une première au Mali que des personnes soient condamnées, en l'espèce, pour homosexualité. »



Une tendance régionale



Cette condamnation s'inscrit dans une tendance régionale en Afrique de l'Ouest, à l'instar du durcissement récent des législations et de la multiplication des condamnations au Sénégal ou au Ghana notamment, qui suscitent critiques et inquiétudes de la part des organisations de défense des droits humains.