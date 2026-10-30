Dakar : Samba Ndiaye, neveu de Macky Sall, interpellé pour faux certificats médicaux conçus avec ChatGPT

A Dakar, Samba Ndiaye, cadre supérieur à l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi) et neveu direct de l'ancien président de la République Macky Sall, a été interpellé et placé en garde à vue mercredi soir par les éléments de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Selon les informations du journal L’Observateur, le responsable de la phase 2 stratégique de la plateforme industrielle de Diamniadio est poursuivi pour faux et usage de faux en écritures publiques et privées et escroquerie administrative.



Selon les premiers éléments consignés par les enquêteurs de Colobane, il lui est reproché d'avoir utilisé l'agent conversationnel d'intelligence artificielle ChatGPT pour confectionner de toutes pièces des certificats médicaux frauduleux. Il se serait servi de l'outil pour générer des structures de rapports médicaux et des dispenses de travail virtuelles afin de justifier des absences prolongées et de masquer des manquements professionnels.



Pour valider ces documents auprès de sa direction, il invoquait un motif familial, affirmant effectuer un séjour de plus d'un mois à Paris, en France, où réside sa famille. Une ligne de défense qui s'est effondrée après que l'Agence étatique a décelé l'irrégularité et saisi la gendarmerie pour préjudice financier et administratif grave. L'enquête judiciaire, ouverte sous l'autorité du parquet de Dakar, a mis au jour un procédé de falsification jugé particulièrement moderne par les enquêteurs.



Ce coup de filet intervient un an seulement après son irruption sous les projecteurs de la cyber-justice. Au mois d'octobre 2025, agissant comme bouclier légal et familial de son oncle, Samba Ndiaye avait déposé une plainte au niveau de la Division spéciale de la cybercriminalité contre une chroniqueuse de la chaîne "Sans Limites", qu'il poursuivait pour injures publiques et propos violents à caractère ethnique dirigés contre l'ancien chef de l'État, dénonçant une "grave atteinte à l'honneur et à la dignité" de l’entourage de Sall. Confronté aujourd'hui aux relevés informatiques et aux scellés numériques confirmant l'usage frauduleux de ChatGPT, il a passé sa première nuit dans les cellules de Colobane en attendant la suite de son dossier.