JOJ Dakar 2026 : le Sénégal chute d’entrée en baseball5, Cuba-Turquie ouvre l’histoire olympique africaine

Le baseball5 a lancé les hostilités aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ce vendredi 30 octobre, au Complexe Tour de l’Œuf (ex-Piscine olympique), au Point E, à Dakar. Pour son entrée en lice, l’équipe nationale du Sénégal s’est inclinée (0-2) face à la Chine Taipei.



Dans le même groupe A, Cuba a dominé la Turquie (2-0). Cette rencontre Cuba-Turquie restera dans l’histoire : elle constitue la première épreuve olympique officiellement disputée sur le continent africain.



Les Cubains retrouveront les “Lionceaux” ce samedi à 13 heures, tandis que la Turquie tentera de se relancer face à la Chine Taipei.



Dans le groupe B, la France affronte le Kenya à 16h30 GMT, tandis que le Mexique est opposé à la République arabe de Syrie.



Les poules du tournoi



Poule A : Chine Taipei, Cuba, Turquie, Sénégal

Poule B : Mexique, France, République arabe de Syrie, Kenya



Huit équipes participent à ce tournoi inaugural : Cuba, la Chine Taipei, la France, le Kenya, le Mexique, le Sénégal, la Turquie et l’équipe des réfugiés de la WBSC représentant la Syrie. En phase préliminaire, chaque formation disputera trois matchs du 30 octobre au 1er novembre. Six équipes seront qualifiées pour la phase finale : les deux vainqueurs de groupe accéderont directement aux demi-finales, tandis que les deuxièmes et troisièmes s’affronteront en quarts de finale.



Un sport urbain, rapide et inclusif



Version simplifiée et urbaine du baseball traditionnel, le baseball5 a été officiellement lancé au niveau international en 2017. Plus rapide, plus inclusif et plus accessible, il se pratique partout : dans les rues, les écoles et les espaces ouverts, sans batte ni gant. Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent avec une simple balle frappée à la main. Les équipes sont mixtes, avec trois filles et deux garçons sur le terrain, ou l’inverse. Un format qui promeut l’esprit collectif, la vitesse et la créativité.