Louga, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue privées d'eau à partir de ce vendredi (Sen'Eau)

SEN'EAU informe les usagers habitant dans les villes situées sur l'axe Louga, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue, que des travaux de réparation d'une fuite survenue sur la conduite dite ALG2 seront réalisés les 10 et 11 juin 2022.



Par conséquent, "des perturbations seront notées dans ces villes le vendredi 10 juin à partir de 19h, jusqu'au samedi 11 juin dans la soirée", annonce un communiqué de SEN'EAU.



La même source d'ajouter que la remise en service est prévue "aussitôt les travaux terminés."



SEN 'EAU assure à cet effet que des mesures conservatoires seront prises pour atténuer l'effet de ces travaux et des camions citernes seront déployés dans les zones les plus impactées.