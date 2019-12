Louga: plus de 15 militaires blessés lors d'une chute de leur véhicule

Un cargo militaire en provenance du camp Saint-Lious de Dakar-Bango s’est renversé sur la route, à hauteur de Mbacké Barry (Commune de Thiamène Arrondissement de Koki), ce lundi 9 décembre 2019, vers les coups de six (6) du matin. Le cargo militaire transportait de vaillants soldats qui se rendaient à Dodji dans le Département de Linguère.



Selon nos confères de Lougamédia, la chute du camion militaire est due à une fausse manœuvre du chauffeur. Les blessés, au nombre de 15, ont été évacués à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



Pour rappel, cette route Louga-Dahra a récemment fait couler beaucoup d’encre et de salive ces derniers jours, relativement à la décrépitude de cette route chaotique et à l’effectivité de son financement. Raison de plus pour démarrer et accélérer les travaux.