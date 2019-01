Louga : un élève de 11 ans trouvé ligoté et bâillonné

Stupeur au quartier de Keur Serigne Bara de Louga. Un garçon âgé de 11 ans, en classe de Cm2, a été trouvé ligoté et bâillonné dans un bâtiment en construction. Alertés, les sapeurs-pompiers l’ont ramené à ses parents qui promettent de porter plainte contre X.



Selon "L’Observateur", le jeune garçon qui revenait de son école coranique qu’il fréquente les jours non ouvrables, a voulu regagner sa maison en faisant des raccourcis via des chantiers en construction. Il croise malheureusement, deux adultes qui le prennent au collet avant de l'entraîner dans un bâtiment en construction où se trouvaient deux autres personnes.



Il sera ligoté et bâillonné par les individus qui l’ont ensuite abandonné sur place et promettent de revenir à la tombée de la nuit. Resté ainsi sur place de 14h à 18h, il a été trouvé par un gamin qui jouait à cache-cache avec ses camarades. Apeuré, il court avisé le maître coranique qui a alerté les sapeurs-pompiers. Ces derniers ont conduit l’enfant chez ses parents.