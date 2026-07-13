De la contestation à l'adhésion : Deschamps renoue avec les Français

Deux ans après les critiques qui avaient suivi l'Euro 2024, Didier Deschamps bénéficie d'un net regain de popularité. La qualité de jeu retrouvée de l'équipe de France, son parcours convaincant en Coupe du monde et l'humilité affichée par les joueurs ont largement contribué à réconcilier le sélectionneur avec une grande partie de l'opinion publique.



À l'issue de l'Euro 2024, conclu par une élimination en demi-finale face à l'Espagne (2-1), Didier Deschamps traversait l'une des périodes les plus délicates de son mandat. Seuls 58 % des Français amateurs de football souhaitaient alors son maintien à la tête des Bleus, contre 78 % avant le début de la compétition. Les critiques portaient principalement sur le manque de spectacle proposé par l'équipe, malgré des résultats honorables.



Cette défiance s'était également manifestée dans les stades. En septembre 2024, lors des rencontres contre l'Italie puis la Belgique, le sélectionneur avait été sifflé par une partie du public. Au Parc des Princes, certains supporters avaient même scandé le nom de Zinédine Zidane pour réclamer son remplacement.



Pourtant, une partie des supporters continuait de défendre le sélectionneur. Hervé Mougin, président des Irréductibles Français, rappelait alors que les désaccords sur les choix tactiques ne devaient pas faire oublier le parcours exceptionnel de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Selon lui, les appels en faveur de Zinédine Zidane étaient contraires à l'esprit de soutien que les supporters souhaitaient préserver.



La situation a progressivement changé à partir de janvier 2025, lorsque Didier Deschamps a annoncé qu'il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde. Cette décision volontaire a été largement saluée par l'opinion. À cette période, 83 % des Français déclaraient avoir une bonne opinion du sélectionneur, reconnaissant son bilan et appréciant le moment choisi pour transmettre le relais.



Avant le début de la Coupe du monde, sa popularité avait légèrement reculé à 71 %. Mais les performances réalisées aux États-Unis ont rapidement inversé la tendance. Les Bleus ont séduit par leur efficacité offensive, un jeu plus ambitieux et un état d'esprit apprécié du public, renforçant ainsi l'image de leur entraîneur.



À la veille de retrouver l'Espagne, Didier Deschamps apparaît désormais comme un sélectionneur réconcilié avec les Français. Si la question de son maintien ne se pose plus puisqu'il quittera son poste après le Mondial, son image est aujourd'hui portée par les résultats, le spectacle offert par son équipe et la reconnaissance de son parcours.



Pour Frank Hocquemiller, agent d'image et fondateur de l'agence VIP-Consulting, cette réhabilitation est le fruit d'une évolution du regard porté sur le sélectionneur. Il estime qu'en 2018, le titre mondial n'avait pas suffi à faire taire les critiques concernant le style de jeu. Aujourd'hui, les Bleus semblent réunir tous les ingrédients attendus par le public : les victoires, la qualité de jeu, la reconnaissance et le panache, rapporte nos confrère du journal l'Equipe.