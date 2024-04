Lutte - Battre Balla Gaye 2 et Sa Thiès : Eumeu Sène sur les traces de Boy Niang 2

La structure Albourakh Events de Baye Ndiaye organise un grand gala de lutte avec frappe de l’Arène nationale, le dimanche 5 mai 2024. Opposé à Sa Thiès, Eumeu Sène va tenter de battre un deuxième fils de Double Less et de suivre les traces de Boy Niang.



Après avoir battu deux fois Balla Gaye 2 (2008 – 2015), Eumeu Sène veut réitérer avec Sa Thiès, le 5 mai prochain. S’il réussit cet exploit, Eumeu Sène rentrera dans le cercle des lutteurs qui ont battu grand frère et petit frère.



D’après Sunu Lamb, le dernier lutteur à inscrire son nom au palmarès des combattants ayant vaincu petit frère et grand frère, n’est personne d’autre que Boy Niang 2. Le fils de De Gaulle a réussi cette grande prouesse en battant Sa Thiès (11 mars 2018) et Balla Gaye 2 (1er janvier 2023).



Eumeu Sène peut donc marcher sur les pas de son jeune pikinois, s’il bat Sa Thiès le 5 mai prochain.