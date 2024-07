Lutte : Modou Lô et Siteu lancent les hostilités pour le combat royal du 24 novembre 2024

Le 24 novembre 2024 s'annonce comme un événement incontournable avec le combat royal entre Modou Lô et Siteu. Leurs premiers échanges verbaux ont eu lieu dimanche dernier à la place du Souvenir, et ils ont été particulièrement animés.



Siteu a vivement réagi à une attaque lancée par Modou Lô, se levant de sa chaise pour confronter son adversaire, tandis que Xaragne Lô, affichait un air narquois et détendu. Cette confrontation était chargée de tension.





Modou Lô: «Vous allez quitter le stade en larmes...»



« Il a fait ses preuves, c'est pourquoi je l'ai pris. Comme je l'ai toujours dit, celui qui affronte un VIP peut affronter les autres. Il a affronté Lac 2, donc il est parmi nous. Qui me connaît sait que je n'aime pas la facilité. Je viendrai pour la lutte pure et la bagarre. Il faudra s'attendre à tout. C'est facile de parler, mais on sera seuls dans l'enceinte, avec l'arbitre. Ce ne sera pas un combat entre supporters. Ce sera entre Siteu et moi. Que chacun supporte son lutteur dans le fair-play et la sportivité. Vous (aux fans de Siteu) pouvez parler. Mais au mois de novembre, vous allez quitter le stade en larmes. Je suis de loin plus prêt que lui », a asséné l’actuel Roi des arènes.



Modou Lo de poursuivre : « Il était parti aux USA. Moi je suis resté ici (au Sénégal) dans les dunes et les salles. Si tu tiens autant à la couronne, je peux te la prêter (rires). J'ai souffert pour conquérir la couronne, ce n'est pas toi qui va me la prendre. S'il y a trop de bavardage, ça va être plus difficile pour toi ».



Siteu: «Amener la couronne à Diamaguène »



Le phénomène de l’arène sénégalaise connu pour son style bouillant a été moins agressif face à Modou Lô. Siteu a promis d'amener la couronne à Diameguène, même s'il doit risquer sa vie pour y parvenir.



« Je suis prêt à faire face à Modou Lô: je n'ai pas peur. Je lui ai toujours voué un grand respect, j'ai toujours dit du bien de lui. C'est certainement la raison pour laquelle il a accepté de me tendre la perche, parce que je n'ai jamais pensé le croiser. II ne faisait pas partie de mon plan de carrière. Je me disais qu'il ne sera jamais sur mon chemin. Je le remercie d'avoir accepté notre combat, mais je lui dis qu'il a donné la chance à un guerrier. Le combat s'est déjà vendu, depuis que certains ont dit que c'est une «combine». C'est pourquoi je suis parti m'entraîner (aux USA) et j'ai laissé les gens parler. Je vais y retourner encore pour bien m'affûter. Je suis même prêt à lutter ce dimanche. Je ferai tout pour amener la couronne à Diamaguène. Je suis même prêt à y laisser ma vie. Je vais la chiper de gré ou de force », a promis le pensionnaire de l’écurie Lansar.