Lutte avec frappe - Open Press: Boy Niang 2 à Alassane Djigo ce mardi, Modou Lô au stade des Parcelles, jeudi

Gaston Productions est dans la dernière ligne droite de la préparation du combat royal entre Modou Lô et Boy Niang 2. Après le dernier face to face en triplex samedi dernier, les 2 lutteurs organisent leur face to face. C'est "le fils De Gaulle" qui ouvre le Bal, ce mardi 26 décembre 2023, au stade Alassane Djigo de Pikine, à partir de 17h, informe le quotidien Sunu Lamb.

.Modou Lô au stade des Parcelles, jeudi Vingt-quatre (24) heures après Boy Niang, ce sera au tour du Roi des arènes d'ouvrir ses portes à la presse et à ses fans. Le Roc organise son traditionnel open press d'avant-combat au Stade Municipal des Parcelles le jeudi 28 décembre 2023, informe Aziz Diagne qui est le S.G et chargé de communication de Rock Énergie.