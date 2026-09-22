Lutte contre l'extrémisme : le Sénégal et la CIMCT ont annoncé le lancement de l'initiative « Médias de Paix » à Dakar

Le Sénégal s'apprête à lancer officiellement l'initiative « Médias de Paix », un projet stratégique initié dans le cadre de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme (CIMCT). L'information a été rendue publique ce mardi 22 septembre 2026 par la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) dans un communiqué signé par le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow.



La cérémonie officielle de lancement se déroulera le mardi 29 septembre 2026 à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, sous la présidence effective du ministre des Forces armées du Sénégal et en présence du secrétaire général de la CIMCT, précise la DIRPA. Cette alliance intergouvernementale, qui regroupe 43 pays membres dont le Sénégal, vise à coordonner les efforts face au terrorisme sous toutes ses formes. La rencontre internationale réunira de hautes autorités civiles et militaires ainsi que des dirigeants et experts du secteur des médias. Les participants passeront en revue les différentes initiatives de la coalition et débattront des enjeux médiatiques majeurs liés à la prévention de l'extrémisme violent.