Budget de la défense : Mbène Faye prône un contrôle rigoureux face aux menaces

La 4ème vice-présidente de l’Assemblée nationale, Mbène Faye, a présidé ce mardi 22 septembre 2026 la cérémonie d’ouverture d’un atelier axé sur les « Fondements du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité au Sénégal ». Cet événement est co-organisé jusqu'au 24 septembre par la Commission de la Défense et de la Sécurité de l’institution parlementaire en partenariat avec le Centre d’Études Stratégiques de l’Afrique (CESA).



Les travaux de la rencontre portent sur le rôle de la représentation nationale dans l’élaboration et l’évaluation des budgets de défense et de sécurité, ainsi que sur les enjeux de planification stratégique. En transmettant les salutations du Président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko, Mbène Faye a qualifié la sécurité d'« exigence républicaine » et d'« enjeu majeur de souveraineté nationale », réaffirmant l'exigence d'un contrôle parlementaire éclairé pour exercer pleinement les prérogatives constitutionnelles des députés.



L'élue a par ailleurs souligné la nécessité d'adapter l'action parlementaire à la montée des menaces émergentes comme le terrorisme, les risques hybrides et la cybercriminalité. L'accent a ainsi été mis sur la montée en compétences des membres de la Commission de la Défense pour mieux maîtriser les enjeux budgétaires et opérationnels des forces armées.