Épidémie de diphtérie : le ministère de la Santé recense 114 cas confirmés et 11 décès dans 12 régions

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a rapporté 114 cas confirmés de diphtérie et 11 décès enregistrés sur l'ensemble du territoire national à la date du 20 septembre 2026. L'épidémie touche actuellement 31 districts sanitaires répartis dans 12 régions du pays, ont indiqué les autorités sanitaires dans un bilan d'étape.



La région de Kédougou constitue le principal foyer avec 33 cas recensés, suivie de Louga avec 16 cas, Dakar avec 15 cas, Diourbel avec 13 cas et Thiès avec 12 cas. Le reste des contagions se partage entre Matam avec 6 cas, Kaolack et Tambacounda avec 5 cas chacune, Kolda avec 4 cas, Saint-Louis et Ziguinchor avec 2 cas chacune, ainsi que Fatick qui compte un seul cas.



Rappelant que la diphtérie est une maladie infectieuse et contagieuse mais « évitable grâce à la vaccination », le ministère de la Santé invite les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants et à compléter d'urgence le calendrier du Programme élargi de vaccination (PEV). Face aux symptômes caractérisés par des maux de gorge, de la fièvre et l'apparition de membranes grisâtres, les services de santé recommandent une consultation médicale immédiate et proscrivent toute automédication.