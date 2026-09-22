Coopération sportive franco-sénégalaise : la Fédération de lutte a dépêché une délégation à Paris pour signer un accord historique

Une délégation de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) séjourne à Paris depuis le lundi 21 septembre 2026 dans le cadre de son Plan stratégique de développement et de modernisation. L'objectif principal de cette mission est la signature d'un protocole de coopération historique avec la Fédération française de lutte (FFL), a indiqué la FSL dans un communiqué rendu public ce mardi 22 septembre 2026.



La cérémonie officielle de signature est programmée ce mercredi 23 septembre 2026 à l'Ambassade du Sénégal à Paris, sous la présidence de l'ambassadeur du Sénégal en France, précise la Commission Communication et Presse de la FSL. Conduit par le président de la FSL, Bira Sène, le groupe comprend des cadres administratifs et techniques comme Ndiambé Diop, Étienne Ngom, Modou Dièye, Moustapha Guèye, Ibrahima Faye, le promoteur Fallou Ndiaye et le manager Ass Cissé, ainsi que les chroniqueurs Bécaye Mbaye, Fadam 2 et Lamine Seck.



Ce partenariat bilatéral porte sur le développement de la lutte olympique, de la lutte sans frappe, de la lutte avec frappe et du Beach Wrestling. Il englobe la formation des entraîneurs, des arbitres et des cadres techniques, des stages d'entraînement conjoints, ainsi qu'une mutualisation des pratiques en matière de gouvernance, de marketing et de gestion fédérale, souligne l'instance fédérale.