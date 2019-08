Lutte contre l’insécurité: Un commissaire à la retraite plaide pour la création d’un ministère chargé de la Sécurité publique

Bassamba Camara, Commissaire à la retraite a plaidé pour le regroupement des forces de défense et de sécurité au sein d’un seul département, c'est-à-dire la création d’un ministère chargé de la Sécurité publique et de la protection civile, pour lutter contre l’insécurité.« Aujourd’hui c’est le ministère de l’Intérieur qui s’occupe de l’administration territoriale, de la protection civile, des partis politiques, des élections, de la Police, des cérémonies religieuses, ect…. Je pense que si on avait un ministère chargé de la Sécurité publique et de la protection civile, on aurait pu avoir une bonne articulation de ces forces », a estimé le Commissaire à la retraite.Bassamba Camara, qui soutient que l’Etat a les moyens, a donné l’exemple du Bénin où il y a les forces républicaines qui regroupent la police et la gendarmerie ainsi qu’en France où la gendarmerie est rattachée au ministère de l’Intérieur, comme les Sapeurs-pompiers le sont au Sénégal.Selon lui, ce qui reste à faire pour lutter contre l’insécurité, c’est ce travail de groupe et de synergie qui doit permettre aux agents de mutualiser leurs forces pour pourvoir se déployer sur l’ensemble du territoire national, car en matière de formation, elles sont bien formées. Tamsir Sané , le commandant de la Brigade de Koumpentoum, dans la région de Tamba (Est) a été tué dans la matinée du vendredi 26 juillet 2019, par des malfaiteurs lourdement armés et qui voulaient attaquer une agence de Poste finances de la localité.Jeudi, huit (8) individus ont été arrêtés à Koumpentoum. Parmi eux, le présumé tireur, Idrissa Sow, cueilli chez lui à Méréto, un village situé dans la même zone. Un neuvième individu faisant parti du gang activement recherché.