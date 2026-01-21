Rémunération pour copie privée : Diomaye Faye renforce la protection des artistes et annonce les États généraux de la culture

En marge du Conseil des ministres, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est prononcé sur la protection des artistes et la valorisation du statut de l’artiste et des professionnels de la culture.



Soulignant le rôle majeur que jouent les artistes et professionnels de la culture dans la vie nationale, le Président de la République a instruit la poursuite des efforts consentis en vue d’améliorer la sécurité sociale, la protection professionnelle et les conditions de travail et d’exercice des artistes, indique le communiqué du Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a engagé le Gouvernement à veiller au respect scrupuleux des droits d’auteur et droits voisins, avec l’application effective du système de rémunération pour copie privée et ainsi qu’à l’amélioration soutenue du Statut de l’Artiste et des Professionnels de la Culture.



Rappelant que la culture demeure une dimension essentielle de l’Agenda national de Transformation, Sénégal 2050, le chef de l’Etat a instruit le ministre chargé de la Culture et le Secrétaire d’Etat chargé de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique de « renforcer la qualité des formations à l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture; moderniser les infrastructures culturelles et asseoir la décentralisation de l’action culturelle pour plus d’inclusion ; veiller à la réalisation d’un agenda culturel national.



Enfin, le Président de la République a clos ce chapitre sur l’importance de la tenue des Etats généraux de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, durant le premier semestre de l’année 2026.





