Lutte contre la corruption : l'ONAC compte s'appuyer sur les médias (Sérigne Bassirou Guèye)

C'est le président de l'OFNAC en personne, Sérigne Bassirou Guèye qui en formule la demande. C’était lors d’un atelier organisé son institution pour permettre aux professionnels des médias de mieux comprendre les prérogatives et le fonctionnement de cette structure publique. D'après l'ancien procureur de la République, son organe a besoin de collaborer avec les médias pour l'exercice de ses fonctions. ‘’Nous avons besoin de votre engagement et de votre collaboration, car la lutte contre la corruption ne saurait être l’œuvre d’une seule institution", a confié monsieur Bassirou Guèye à l'APS.



L'ancien procureur reste convaincu que la lutte contre la corruption ne peut -être possible sans la conjugaison d'efforts "variés et divers". ‘’Plus de dix ans après sa création, deux réformes majeures ont été menées pour renforcer l’arsenal juridique de prévention et de répression de la criminalité financière dans notre pays’’, a remémoré Sérigne Bassirou Guèye.



Cet atelier avec les professionnels des médias entre, également, dans la restauration de la confiance entre l'OFNAC et les citoyens. Tellement, selon certains, l'organisation en a besoin. Et la presse pourrait dans ce cadre bien aider.



La déclaration de patrimoine constitue, dorénavant le nouveau centre d'intérêt de l'ONAC, après le renforcement de ses pouvoirs. Et sur ce, l'institution mise beaucoup sur les médias.