Lutte contre la déforestation et le trafic illicite de bois en Casamance : L’Etat veut relever le défi

Le Forum Environnement-Développement du Blouf (Fed-Blouf) s’est tenu la semaine dernière à Thionk-Essyl (située à 71 km au Nord-Ouest de Ziguinchor), sous la présidence du ministre de l’Environnement et de la Transition Écologique, Pr Daouda Ngom. Cet événement de deux jours, co-organisé par le Collectif des Maires du Fed-Blouf et l’Agence Sénégalaise de la Grande Muraille Verte, a mis en avant l’urgence de freiner la déforestation en Casamance (sud), une région fortement impactée par la coupe illicite de bois et la dégradation des terres.



Le ministre a rappelé que « les forêts casamançaises, les seules reliques forestières du Sénégal, doivent être protégées pour les générations futures. » Il a annoncé que « la Casamance sera incluse dans les programmes nationaux de reforestation, tout en insistant sur la nécessité d’une action conjointe avec les collectivités locales pour combattre la déforestation et le trafic illégal de bois. »



Les participants ont également souligné l'importance de renforcer les moyens logistiques des agents forestiers sur le terrain, afin de mieux protéger les forêts restantes. Le ministre a exhorté les communautés locales à s’impliquer davantage dans la protection des ressources naturelles de la région.



Le Fed-Blouf a ainsi permis de poser les bases d'une collaboration renforcée entre l'État et les collectivités pour préserver l’environnement en Casamance, informe Le Quotidien.