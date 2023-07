Lutte contre la désinformation au Sénégal: le NDI organise un atelier de formation de 2 jours

Dans le cadre de la lutte contre la désinformation, le National Democratic Institute (NDI), en partenariat avec le Réseau Jeunesse et Politiques en Afrique de l’Ouest (RJP/AO), sera en pour une formation de 2 jours à partir du mardi 1er aout. L’objectif de cet atelier est de contribuer à atténuer les effets de la désinformation à travers la formation, la sensibilisation et l’élaboration d’un plan d’actions.



Il s’agira notamment de former une communauté de jeunesses politiques résilientes à la prolifération de la désinformation en ligne et des discours de haine sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. A l’image des démocraties contemporaines, le Sénégal est confronté à la prolifération des fausses informations dans le domaine public, particulièrement dans l’espace politique. Le développement des médias et supports traditionnels de communication ainsi que l’essor des plateformes digitales de diffusion et des réseaux sociaux ne sont pas étrangers à cette situation.



Aujourd’hui, le Sénégal compterait plus de 300 stations de radios, une quinzaine de chaînes de télévisions et une vingtaine de journaux écrits. Une étude publiée en 2021 par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) et Afrobarometer indique que 75 % des sénégalais écoutent la radio et 73 % regardent la télévision pour s’informer. Selon la même étude, 54 % s’informent sur les réseaux sociaux et 48 % sur internet.



Parmi la dernière tranche citée, figurent nombre de jeunes qui s’informent à travers Facebook, Tiktok, Twitter et Instagram. Beaucoup d’informations circulent également à travers des plateformes démocratisées de diffusion comme YouTube. Le dénominateur commun de ces informations qui circulent à grande échelle par voie numérique et digitale reste leur vulnérabilité. En effet, le récepteur, souvent un public jeune n’a pas à disposition les outils et moyens de vérifier des informations parfois virales.



Le citoyen est donc exposé à des informations qui lorsqu’elles sont manipulées, n’éclairent pas son action politique ou son engagement citoyen. Ainsi pour des raisons de stabilité et de paix sociale, la désinformation en ligne et la prolifération des discours de haine constituent actuellement un sujet de préoccupation pour les gouvernants.



En réalité, sur le plan politique le Sénégal a, tout au long de son histoire, fait face à des situations d’instabilité qui ont failli avoir raison de sa solidité démocratique. Des évènements de 1962 aux récents événements de juin 2023, en passant par mai 1968, le 23 juin 2011 et mars 2021, en sont des illustrations. Pour les récentes manifestations du début du mois de juin 2023 par exemple, il est apparu que la majeure partie des personnes décédées durant ces évènements sont des jeunes.



Parmi cette catégorie de jeunes on note certains qui sont âgés de 13 à 21 ans. Malgré l’existence de structures chargées de la jeunesse et de commissions en charge de la communication digitale, la formation est en recul comme l’attestent les dérives sur les réseaux sociaux et les discours haineux. Or, la formation des jeunes à la lutte contre la désinformation en ligne peut à terme être une solution. De ce point de vue, il est important de repartir à la base et de sensibiliser les jeunes à un usage responsable et éclairé des informations qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.



L’objectif Général est de responsabiliser les jeunes en leur donnant des outils pour l’examen critique des informations digitales et numériques, prévenir la surexposition des jeunes à la violence politique à travers une meilleure éducation aux réseaux sociaux et sites d’information en ligne, renforcer le dialogue entre les jeunesses politiques des partis , construire un réseau multi acteurs pouvant œuvrer à une dynamique efficace dans la lutte contre la désinformation et son corollaire de désagréments, et définir un plan d’actions pour atténuer les effets de la désinformation en perspective de la présidentielle du 25 février 2024.