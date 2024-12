Lutte contre la pêche illicite : des syndicats et organisations de la société civile signalent des obstacles

Dans le but de renforcer le contrôle public des pêches et d’y associer les pêcheurs, d’harmoniser les législations des pays d’Afrique de l’Ouest dans ce domaine et de soutenir la coopération entre les États, un panel a été organisé par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) le samedi, à Dakar. Ce, en vue de la création d’une coalition qui puisse assurer une prise en considération des acteurs de la société civile dans la lutte contre la pêche (INN).



Le panel s’est déroulé sous la présence des syndicalistes et des représentants d’organisations de la société civile, des représentants de syndicats de pêcheurs du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Nigeria et du Sénégal.



« Nous avons décidé d’organiser ce panel sur la pêche INN, qui contribue à la raréfaction des ressources halieutiques, a dit Baïla Sow, le secrétaire régional adjoint de l’ITF », a indiqué l’enseignant-chercheur Bassirou Diarra, chargé du plaidoyer en faveur de la protection des océans à l’Environnemental Justice Fondation, (une organisation non gouvernementale), ajoutant que la formation des professionnels du secteur et la transparence de la gestion publique des pêches sont des facteurs déterminants de la lutte contre la pêche INN.



Il a estimé que certains États ne sont pas suffisamment transparents dans l’octroi des licences […] de pêche, ce qui, à ses yeux, ne facilite pas du tout la lutte contre ce fléau.