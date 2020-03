Lutte contre le Coronavirus: la Ville de Dakar donne un chèque de 100 millions au ministère de la Santé

L'élan de solidarité des Sénégalais envers l'Etat pour combattre l'épidémie de Covid-19 s'étend également aux mairies de villes. Et celle de Dakar a donné l'exemple ce mardi 17 mars en délivrant un chèque de 100 millions Fcfa au ministère de la Santé.



"Madame le maire Soham El Wardini et le conseil municipal de la ville de Dakar offre 100 000 000 fcfa au Ministère de la Santé et de l'Action sociale pour soutenir la lutte contre le coronavirus.", peut-ont lire sur la page Facebook de la ville de Dakar avec en illustrant la photo du spécimen grand format de chèque.