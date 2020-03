Lutte contre le #Covid19- Macky Sall serre la main au marabout Serigne Modou Kara, l'image fait le tour des réseaux sociaux

Dire une chose et faire son contraire, c’est ce qui est arrivé ce mardi au Palais. Le président Macky Sall qui, depuis le début de la pandémie de coronavirus, ne cesse d’appeler les Sénégalais, à respecter les mesures d’hygiène semble faire une erreur. Il a serré la main au marabout Serigne Modou Kara, alors que pour les autres personnalités reçues, dont Idrissa Seck et Ousmane Sonko, les salutations se font par les coudes. L’image capturée sur la RTS (télévision nationale) fait le tour des réseaux sociaux. Elle suscite également plusieurs indignations et incompréhensions des internautes sénégalais.