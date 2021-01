Lutte contre le VIH SIDA, la tuberculose et le paludisme : le Sénégal bénéficie d’une enveloppe de plus de 46 milliards FCFA

Le Sénégal a bénéficié d’une enveloppe de 69 621 406 Euros soit plus de 46 milliards de FCFA, pour lutter contre le VIH, la Tuberculose, le Paludisme et construire également un système de santé résilient et pérenne. Selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr qui a donné l’information, « c’est une opportunité sur les trois années (janvier 2021– décembre 2023), de bénéficier de 46 400 000 000 de FCFA pour lutter contre les trois maladies et renforcer le Système de santé’ ».



Le ministre, selon l’Aps, procédait au lancement officiel du troisième cycle du nouveau modèle de financement du Fonds Mondial Sénégal organisé sous format virtuel du fait de l’épidémie de Covid-19. Conscient de l’importance de cette subvention, le Sénégal a consenti d’accorder également une contrepartie représentant 20% de l’allocation, a assuré Abdoulaye Diouf Sarr.



« Nous devons tout mettre en œuvre pour mobiliser cette contrepartie, condition essentielle au succès de ce nouveau modèle de financement », a dit le ministre qui dit compter sur le soutien des services du ministère des Finances et de celui chargé de l’Economie.



Des instructions ont été données pour que tous les engagements auxquels le Sénégal a souscrits puissent être respectés, a-t-il souligné.