Lutte contre le cancer : Macky Sall relève le plateau médical et s’attaque au tabac

Macky Sall s’est félicité de la mise à disposition de 48 milliards de francs Cfa par la Corée du Sud, pour le projet de construction et d’équipement du Centre national d’Oncologie.



Cette manne financière qui entre dans le cadre de la lutte contre le cancer nécessite une stratégie appropriée afin d’obtenir les résultats escomptés. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il a instruit son gouvernement «de prendre toutes les dispositions pratiques, en vue de la réalisation, dans les délais indiqués, de cette structure sanitaire de dernière génération qui va renforcer l’exécution adéquate du Plan National de Lutte contre le Cancer», indique le communiqué du Conseil des ministres.



«En outre, précise le document, «le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à hâter, d’une part, le processus de modernisation des centres et équipements de dépistage du Cancer installés dans les structures sanitaires et, d’autre part, à améliorer significativement la prise en charge des malades, notamment par l’accessibilité des traitements et médicaments».



Concernant la lutte anti-tabac, le Président Sall a exhorté le gouvernement à mettre en application «l’ensemble des dispositions de la loi anti-tabac votée en 2014».