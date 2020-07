Lutte contre le coronavirus : « la stratégie doit être réajustée », selon le Dr Bousso

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les autorités sanitaires sénégalaises ont pris de nouvelles décisions. Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS), a fait savoir que « la stratégie doit être réajustée », lors du point mensuel sur la maladie.



« Au vu des résultats et de la situation actuelle avec les mesures qui ont été prises par le président de la République, la stratégie doit être réajustée. Il s’agit de mette l’accent sur les malades et la protection des personnes vulnérables qui sont les personnes âgées, celles qui ont des tares et d’autres catégories comme des détenus. Un accent particulier doit être mis à leur niveau », a-t-il dit.



Dr Bousso estime qu’il faut faire focus sur ces personnes et essayer de réduire la mortalité. Le nombre de cas graves augmente et la mortalité augmente. Pour pouvoir maitriser cette épidémie et ses conséquences, il pense qu’il est important de mettre l’accent sur ces cibles.



En cela, les tests ne se feront désormais que sur les personnes asymptomatiques et vulnérables. Le test systématique qui se faisait sur les contacts qui n’avaient pas de symptômes sera arrêté. Toutefois, il a précisé que cela ne veut pas dire que les cas contacts ne seront pas suivis ou répertoriés.