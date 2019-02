Lutte contre le diabète et l’hypertension : 6 cliniques dotées d'un équipement médical d'une valeur de 28.300.000 frans Cfa

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale en partenariat avec les laboratoires Sonafi, a procédé, ce jeudi 7 février 2019 à la remise d'un matériel médical destiné à renforcer le plateau technique de six cliniques (Philippe Senghor, Mame Abdoul Aziz, Saint-Jean de Dieu, Mbour, Popeguine et Ziguinchor) existant, ainsi que celui de leur centre satellite, du diabète et de l’hypertension artérielle. L'objectif est d'améliorer considérablement le traitement des personnes vivants avec l’une ou l’autre maladie.



Cette cérémonie, qui rentre dans le cadre de partenariat de trois ans signé entre le ministère de la Santé et Sanofi, va permettre aux structures sanitaires enrôlées d'être dotées d’équipement médical d’une valeur de 28. 300. 000 francs Cfa.



Conscient que les maladies non transmissibles sont responsables de 41% des décès au Sénégal, Abderrahmane Chakibi, représentant de Sanofi s’est indigné de cette menace de santé publique. « il est inadmissible que des personnes meurent encore de complications liées au diabète et à l’hypertension artérielle, alors qu’en occident ces patients meurent de vieillesse. Nous avons la responsabilité en tant qu’acteur de santé d’accompagner les structures sanitaires dans leur défi à réduire l’impact des ces maladies », soutient t-il.



Dr Aloise Diouf, venu représentr le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr s’est réjouit de ce don avant d’exhorter les bénéficiaires de veiller à l’entretien de ces matériels qui leur sont remis pour soulager leur patients.