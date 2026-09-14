Lutte contre le terrorisme : la Guinée et la Côte d'Ivoire s'engagent à intensifier le partage de renseignements

Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a été reçu en audience au palais de Cocody par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite officielle débutée vendredi à Abidjan. Selon le média Africanews, les discussions entre les deux dirigeants ont porté sur des dossiers stratégiques tels que l'économie, la politique, le commerce et la sécurité régionale.



Face à la montée des tensions sécuritaires et de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest, Mamadi Doumbouya a plaidé pour une consolidation du partenariat sécuritaire entre Conakry et Abidjan. S'adressant à son hôte, le dirigeant guinéen a déclaré : « Cher grand frère, tout comme vous, je suis convaincu qu’il ne peut y avoir de développement sans paix ni stabilité. Or, notre espace géographique est confronté à des défis sécuritaires de toutes sortes. Nous sommes prêts à collaborer avec vous en matière d’échanges, de renseignement et de lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme ».