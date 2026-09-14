Indice de la production industrielle : Légère baisse de 0,2 % enregistrée en juillet 2026, selon l'ANSD

Le secteur industriel sénégalais a enregistré un léger repli de 0,2 % en juillet 2026 par rapport à la même période en 2025. Selon la note de la Division des Statistiques Conjoncturelles de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), ce tassement global s'explique par la contraction des industries environnementales (-7,4 %), des industries extractives (-3,1 %) et des activités manufacturières (-0,8 %).



Au sein de la branche manufacturière, le recul est accentué par la baisse observée dans la fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques (-29,6 %) ainsi que dans la production de produits à base de tabac (-32,3 %). Ces replis sont toutefois modérés par la progression remarquable du travail des métaux (+36,1 %) et de l'agroalimentaire (+2,2 %).



À l'inverse, la production d’électricité, de gaz et d’eau affiche une hausse nette de 10,4 % sur la période, tirée par la distribution d'électricité et de gaz (+11,2 %) et l'approvisionnement en eau (+7,2 %). Dans le secteur extractif, l'extraction d'hydrocarbures (+5,0 %) et de minerais métalliques (+8,3 %) conserve également une dynamique positive.



Sur les sept premiers mois de l’année 2026, la production industrielle globale recule de 0,3 % comparativement à la même période de 2025. Le cumul annuel reste néanmoins porté par la croissance du secteur manufacturier (+5,7 %), de l'électricité, du gaz et de l'eau (+9,2 %), ainsi que de l'égrenage de coton (+20,5 %), malgré l'absence de production de coton en juillet en raison de son cycle saisonnier.