Est de la RDC: des progrès «modestes», le processus de paix de Doha patine

La principale avancée, c’est cette première libération de prisonniers du groupe AFC/M23 par les autorités de Kinshasa en août 2026. Petit bémol souligné tout de même par le rapport : sur les 477 détenus identifiés lors des discussions, seuls 15 ont été pris en charge par le CICR lors de cet échange et pour certains, les divergences autour de leur identité, leur statut « ont fragilisé la confiance dans ce mécanisme ».



Deux des huit protocoles signés

Concernant le mécanisme de vérification du cessez-le-feu, les progrès sont aussi limités avec un peu plus de 17% de taux de réalisation. La deuxième mission des équipes dans le Masisi, au Nord-Kivu, n’a, par exemple, pas pu avoir lieu. Quant à l’avancée des négociations prévues dans l’accord-cadre, le rapport rappelle que seuls deux des huit protocoles ont - pour l’instant - été signés.



Les auteurs du document mettent en avant des raisons pour expliquer ces lenteurs : la méfiance persistante entre les parties, la poursuite des hostilités sur le terrain mais aussi une moindre attention diplomatique.

