Jotaay Sport : Patrick Vieira, la retraite d'Édouard Mendy et le rêve Ballon d'Or de Sadio Mané

L'émission “Jotaay Sport” de ce lundi 14 septembre 2026 décrypte trois grands dossiers de l'actualité du football sénégalais : l'installation officielle de Patrick Vieira sur le banc des Lions, l'annonce du départ à la retraite internationale du gardien Édouard Mendy, et la présence de Sadio Mané dans la prestigieuse liste des 30 nommés pour le Ballon d'or 2026.