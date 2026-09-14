Partenariat économique : Bassirou Diomaye Faye invite les entreprises américaines à investir dans les secteurs prioritaires du Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce lundi 14 septembre 2026 à Washington une délégation du U.S.-Africa Business Center de la Chambre de Commerce des États-Unis, conduite par sa présidente, Kendra Gaither. Également marquée par la présence de dirigeants de firmes américaines telles que Motorola Solutions et Kosmos Energy, cette audience constitue le second temps fort de la première journée de la mission de travail du chef de l'État dans la capitale américaine.



Lors des échanges, le chef de l'État a exposé les atouts stratégiques du Sénégal, mettant en avant la stabilité des institutions, l'État de droit et l'assainissement en cours des finances publiques. Réagissant aux avancées des discussions avec les bailleurs internationaux, Bassirou Diomaye Faye a souligné que « l'accord technique conclu avec le Fonds monétaire international vient récompenser cette rigueur », tout en invitant le patronat américain à s'investir dans les secteurs clés de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures, de la santé et du numérique.



De son côté, la présidente du U.S.-Africa Business Center, Kendra Gaither, a réaffirmé l'intérêt soutenu des entreprises membres pour le marché sénégalais et leur disponibilité à développer des partenariats public-privé solides.