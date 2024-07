Lutte contre les inondations : "Keur Massar bénéficie de plus de 100 milliards sur les 700 milliards", selon Moustapha Mbengue

« Il y a des zones qui n'ont pas été canalisées »



Invité de l'émission « Sen dose matinale » sur SourceA Tv, l'ancien maire Moustapha Mbengue a mis en avant l'importance des investissements dans la lutte contre les inondations, en particulier à Keur Massar. Selon ses déclarations, Keur Massar a été le principal bénéficiaire de ces fonds. Il a précisé que le département a reçu plus de 100 milliards FCFA uniquement pour la commune de Keur Massar, sur les 700 milliards FCFA annoncés par l'ancien gouvernement pour ce projet.« D'abord, pour la première phase, Macky Sall a injecté un budget de 13 milliards. Ce projet a pris en compte la mairie, le village de Keur Massar, une partie des Parcelles assainies, vers Malika jusqu'au bassin de Mbeubeuss. Là-bas, il y a une pente et la mer se trouve au-dessus du bassin. C'est la raison pour laquelle les eaux ne peuvent pas être drainées directement dans la mer et le bassin ne peut pas tout contenir. Face à cette situation, nous avons installé une station de pompage dans le bassin pour déverser l'eau de pluie qui arrive dans le bassin puis dans la mer», a déclaré Moustapha Mbengue.À en croire l'ancien maire, rien que pour cette station de pompage, l'Etat a investi au moins 7 milliards de FCFA parce qu'il faut drainer l'eau jusqu'au bassin... « L'Etat a investi pas moins de 7 milliards pour la première phase et 15 milliards pour la phase 2 de la lutte contre les inondations à Keur Massar. Nous avons engagé la phase 2 après les inondations de l'unité 3 des Parcelles assainies. », a-t-il fait savoirPour cette phase, poursuit-il, « le chef de l'Etat d'alors avait déclenché le plan d'urgence pour un budget de 15 milliards. Cinq bassins ont été construits dans la forêt parce qu'on ne pouvait pas drainer toute l'eau vers Mbao pour éviter des inondations dans ce secteur ».Poursuivant, ses propos, M. Mbengue soutient : « Il y a aussi des bassins à l'intérieur de Keur Massar. Là aussi, il n'y a plus d'inondations dans ce secteur ».En revanche, il avoue : « Il faut reconnaître qu'il existe toujours des zones qui n'ont pas été canalisées et c'est dans ces zones qu'on note toujours des inondations. La phase 3 a été lancée pour ces zones et un budget de 86 milliards est prévu pour les travaux. Lesquels ont déjà démarré. 86 milliards investis pour la troisième phase et les travaux ont déjà démarré ».Pour Moustapha Mbengue, « Keur Massar, à lui seul, a englouti pas moins de 114 milliards sur 700 milliards prévus pour lutter contre les inondations et le Sénégal compte 558 Communes. »« En d'autres termes, Keur Massar a eu la part du lion parce que les autres communes ne vont pas bénéficier d'une telle somme », a-t-il souligné.Par ailleurs, Moustapha Mbengue, l'ancien maire de Keur Massar, n'est pas de ceux qui pensent que des fonds destinés à la lutte contre les inondations ne sont pas utilisés à bon escient. Au contraire, il reste convaincu que l'ancien gouvernement a investi les fonds déclarés (plus de 700 milliards) pour soulager les populations.