Lutte contre propagation du Coronavirus: Un check-point sanitaire sur l’axe Touba-Dahra

La ville de Touba est l’épicentre du coronavirus avec 17 cas de contamination et des dizaines de personnes mises en quarantaine parce que suspectées d’incuber le virus. Pour circonscrire justement ce dernier dans la ville sainte et freiner sa propagation, le médecin-chef du district de Dahra, Dr Abdou Ndiaye, a mis en place un check-point sanitaire sur l’axe Touba-Dahra sous la supervision des éléments de la gendarmerie. Un dispositif salué par les populations et usagers de la route.



Pour mettre en œuvre le dispositif national d’alerte et de riposte au coronavirus, les préfets, les médecins-chefs et les maires multiplient les stratégies visant à freiner la propagation du virus. Dans ce cadre, Dr Abdou Ndiaye, médecin-chef du district de Dahra, en collaboration avec le préfet Mbassa Sène et le maire Ousseynou Ndiaye a mis en place un excellent dispositif de prévention. il s’agit d’un check-point sanitaire sur l’axe routier Touba-Dahra.



Ainsi, tous les véhicules particuliers et bus de transport en commun circulant sur cet axe routier sont immobilisés par les agents de la Croix rouge et du Service d’hygiène. Sous la supervision des éléments du commandant Lô de la brigade de gendarmerie de Dahra, les passagers sont invités à descendre pour se laver les mains avec des gels hydroalcooliques mis à leur disposition (voir photo). Les automobilistes voyageant à bord de voitures particulières ne sont pas en reste.



Par contre, selon Dr Abdou Ndiaye, les particuliers disposant de produits hydroalcooliques à bord de leur voiture ne sont pas soumis aux mesures applicables dans ce check-point. « Car, on les laisse immédiatement passer » précise le médecin-chef de Dahra. il explique que ces mesures de prévention entrent dans le cadre du dispositif national d’alerte et de riposte au Covid-19 mis en place par le ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et l’axe Touba-Dahra constitue l’un des points focaux de cette lutte contre la propagation de l’épidémie dès lors la ville sainte de Touba est devenue l’épicentre de cette pandémie avec 17 cas de contamination. De même, on y compte une dizaine de familles mises en quarantaine.



Mieux, la plupart des commerçants et habitants de Touba s’approvisionnent à Dahra-Djolof abritant le plus grand marché de vente de bétail d’Afrique de l’Ouest. Un marché où convergent donc des milliers de personnes. Sans oublier les différents marchés hebdomadaires (loumas) où acheteurs et vendeurs se télescopent. Pour dire que les contrôles sanitaires effectués et autres barrages d’hygiène dressés sur l’axe Touba-Dahra peuvent réduire les risques de contamination. Et surtout circonscrire le virus à Touba et éviter sa propagation vers les localités environnantes. En tout cas, les populations de Touba et autres usagers de route empruntant ce tronçon 70 km ont apprécié ces mesures sanitaires prises par le Dr Abdou Ndiaye, médecin-chef de Dahra Djoloff.



