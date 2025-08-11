Cité CDC de Bambilor : les acquéreurs parlent d'un « cauchemar » et exigent leurs villas

Le projet immobilier de la cité CDC (Caisse des Dépôts et Consignations) de Bambilor (département de Rufisque), censé incarner l’avenir du logement social au Sénégal, se transforme en "cauchemar" pour des dizaines de familles. Après des années d’attente, parfois depuis 2017, un collectif d’acquéreurs dénonce des retards inexpliqués, des villas inachevées et un silence coupable des autorités et des promoteurs .



Initialement présenté comme un modèle de logement abordable, le projet piloté par la CDC en partenariat avec les entreprises Physalis (commercialisation) et SRT (construction) accumule les dysfonctionnements. Des acquéreurs ont versé entre 18 et 65 millions de FCFA pour des villas promises dès 2023, mais se heurtent à des chantiers à l’arrêt, des terrains non attribués, ou pire : des logements mal finis.



M. Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse de Dépôts et Consignations (CDC), a indiqué lors de l’émission Débat de Fond diffusée sur 2sTV le mercredi 6 août, que le collectif devrait être rassuré à l’issue de leur récente rencontre avec les différents Directeurs de la CDC, souligne le journal Libération.



Mais le collectif a regretté l’absence d’actes concrets après une rencontre avec la direction de CDC Habitat. Aucune date de livraison n’a été fixée, aucun échéancier de remboursement proposé pour ceux qui veulent se retirer, et aucune solution communiquée pour les clients ayant suspendu leurs paiements.



Selon la même source, pour les membres, il ne s’agit plus seulement de maisons, mais de « vies brisées ». Des pères de famille contraints de payer à la fois un loyer et un prêt bancaire, et des membres de la Diaspora dont le projet de retour au pays est compromis.



« Notre patience a atteint ses limites. Nous ne demandons pas de faveurs, mais le respect de nos droits », martèle le collectif, qui maintient sa détermination à obtenir la livraison de ses villas.