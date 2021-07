Lutte sénégalaise: seuls 5000 spectateurs autorisés pour le choc Balla Gaye 2-Bombardier

La hausse des cas de Covid-19 n’entraînera pas l’annulation du combat entre Balla Gaye 2 et Bombardier. Ni même sa tenue à huis-clos.



Selon le promoteur Gaston Mbengue, qui a tout de même pris des mesures, le choc se tiendra avec un maximum de 5000 spectateurs.

"La santé doit primer sur tout. Organiser mon événement avec un public entier, c’est très bénéfique avec plus de rentabilité en recettes de guichets, mais dans cette affaire, la santé publique est en jeu. Il est alors plus judicieux de protéger les amateurs qui vont venir à l’arène nationale pour suivre les combats au programme le 31 juillet", a affirmé Gaston Mbengue dans les colonnes du journal spécialisé, Sunu Lamb.



Qui ajoute que "seules 5 000 places seront commercialisées dans le but de faire respecter la distanciation physique à l’arène nationale qui (en) compte 22 000".



Le promoteur indique également que le port du masque sera obligatoire et que l’utilisation des gels hydroalcooliques sera exigée.