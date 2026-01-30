Football: Mamadou Mbacké Fall quitte le FC Barcelone pour le St. Louis City SC

Le défenseur central sénégalais, Mamadou Mbacké Fall, fait son grand retour aux États-Unis. Le club de St. Louis City SC a officialisé, via son site officiel, le transfert définitif du natif de Rufisque en provenance du FC Barcelone. À 23 ans, Mamadou Mbacké Fall s'inscrit dans la durée avec la franchise du Missouri. Le club américain a annoncé que le défenseur a paraphé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2028. Cet engagement prévoit également des options de prolongation pour les saisons 2028-2029 et 2029-2030. Le joueur occupera une place de joueur étranger au sein de l'effectif, sous réserve de la validation de sa visite médicale et de l'obtention de ses documents administratifs.



Le directeur sportif de St. Louis City, Corey Wray, n'a pas caché son enthousiasme face à cette recrue de choix. Selon lui, le profil du Sénégalais s'est imposé naturellement : « Il est à l'aise avec le ballon, possède une excellente lecture du jeu et allie mobilité et solidité défensive », a-t-il déclaré, soulignant que l'expérience acquise par Fall au sein d'équipes de haut niveau en Europe et en MLS apportera la stabilité nécessaire à l'équipe.Mamadou Mbacké Fall a rejoint l'Europe en 2022, intégrant Villarreal CF en prêt et partageant son temps entre l'équipe première et la réserve. Il a fait ses débuts en Liga en janvier 2023, participant à une victoire 1-0 contre Girona FC. Il a ensuite été prêté à l'équipe réserve du FC Barcelone, le FC Barcelone Atlètic, avant d'être transféré définitivement au club en 2024.



Né à Rufisque,en 2002, Mamadou Fall a très tôt rejoint les États-Unis pour sa formation à la Montverde Academy en Floride. Son ascension a été rapide : Il signe son premier contrat pro au Los Angeles FC (LAFC) en 2021 et fait ses débuts en MLS à seulement 18 ans. Il a disputé plus de 130 matchs professionnels au cours de sa carrière, dont 35 apparitions notables avec le LAFC où il a marqué 6 buts. Mbacké Fall a déjà porté les couleurs du Sénégal dans les catégories de jeunes, notamment avec les moins de 17 ans (U17). Ce nouveau défi en MLS, où il arrive avec un statut de cadre défensif du haut de ses 1,88 m, pourrait lui permettre de frapper à nouveau aux portes de la sélection nationale.