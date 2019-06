MAC de Matam: Arrêté pour avoir versé de l'acide sur son ami, il est libéré sans être jugé

La libération du trafiquant de faux médicaments Amadou Woury Diallo, par grâce présidentielle, n'est pas le seul scandale qui secoue la justice et sénégalaise et ses lieux de détention. A la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Matam, un prévenu du nom de Bocar Thiam, détenu pour avoir versé de l’acide sulfurique bouillant à son ami Mamadou Diallo, a été élargi de prison, sans être jugé.



Le journal L'AS qui ne donne pas de plus amples détails sur les circonstances de la libération du prisonnier. informe que la famille de Mamadou Diallo se bat pour assurer les soins de la victime, qui est un jeune élève coranique.



L'acide avait mis la peau de ce dernier en lambeaux. Il était complètement défiguré, avait perdu la vue ainsi que la motricité de son cou et d’une main. le jeune homme a séjourné plusieurs mois à l’hôpital de Ourossogui avant d’être transféré à l’hôpital El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Il sera ensuite orienté vers l’hôpital Aristide Le Dantec pour y subir une opération.



Les faits remontent à mai 2017, en période de Ramadan.