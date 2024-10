MOBILISONS - NOUS POUR BAKEL !

Je voudrais marquer mon entière solidarité et mon soutien total aux populations de Bakel en cette période difficile .



En effet, le lâcher d’eau au niveau du barrage de Manantali a provoqué de graves inondations et d’énormes dégâts à Bakel .



Les populations sont actuellement plongées dans une détresse morale et matérielle jamais vécue.



Face à cette situation dramatique, la solidarité nationale

doit se manifester concrètement et urgemment pour les populations déboussolées de cette région orientale.



Nulle action n’est de trop , car les populations manquent de tout.



Mobilisons - nous tous pour aller vite aux chevet de nos compatriotes qui ont besoin de l’aide de chacune et chacun d’entre nous.



Il va sans dire que l’action des autorités administratives et étatiques doit être prompte et massive.



Me Sidiki Kaba

Ancien Premier Ministre