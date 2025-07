Critiquer, proposer, construire : le vrai rôle de l’opposition (Par Boubacar Kambel DIENG)

(2ᵉ numéro - 6 juillet 2025)



La démocratie n’est pas seulement l’affaire de ceux qui gouvernent. Elle est aussi, et peut-être surtout, le fruit du comportement de ceux qui s’opposent.



Oui, l’opposition doit être écoutée. Mais elle a, elle aussi, des responsabilités.



Ce qu’on attend d’elle, ce n’est pas une contestation permanente, une opposition de principe, une posture qui s’épuise dans le bruit et la colère.

Ce qu’on attend d’elle, c’est qu’elle soit républicaine.



Être une opposition républicaine, c’est s’opposer quand il le faut, mais le faire avec hauteur et dans le respect des institutions. C’est critiquer les choix du pouvoir sans sombrer dans l’invective ou l’insulte. C’est proposer des alternatives crédibles, argumentées, responsables.



Une opposition qui passe son temps à tout rejeter finit par se décrédibiliser. Une opposition qui refuse de saluer ce qui est positif trahit aussi l’esprit républicain.



Le Sénégal n’a pas besoin d’une opposition incendiaire qui rêve d’embraser le pays à la première occasion. Il a besoin d’une opposition vigilante, exigeante, mais toujours attachée à la paix civile et au vivre-ensemble.



Quand un gouvernement agit bien, il faut le reconnaître. Quand il agit mal, il faut le dénoncer. Ce discernement est la marque des démocraties mûres.



Le respect des valeurs républicaines doit être le socle de l’action politique, même dans l’adversité. Le Sénégal ne peut plus se permettre les anathèmes permanents, la suspicion généralisée, le refus obstiné de tout consensus.



Ceux qui incarnent l’opposition aujourd’hui ont une responsabilité historique : celle d’aider notre démocratie à grandir, pas de la fragiliser. Celle de défendre les droits des citoyens, pas de les manipuler. Celle de construire, pas seulement de déconstruire.



Opposition ne veut pas dire ennemi. Cela veut dire contrepoids. Cela veut dire alternative. Cela veut dire sentinelle.



Le pays attend une opposition digne, respectueuse, innovante. Une opposition qui sache dire non avec fermeté, mais aussi oui avec honnêteté quand cela est mérité.



C’est ainsi qu’ensemble, majorité et opposition, nous ferons vivre le Sénégal démocratique que nous appelons de nos vœux.



Rompre avec les anciens schémas, c’est aussi cela : oser une opposition responsable, qui honore la République.



Bonne « Kronique » du Dimanche de BKD…