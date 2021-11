MU : les premiers mots de Michael Carrick en tant qu'intérimaire

En conférence de presse avant le déplacement à Castellón pour y affronter Villarreal en Ligue des Champions, l'ancien milieu de terrain de Manchester United Michael Carrick, aujourd'hui entraîneur intérimaire après l'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer, s'est exprimé sur son approche du travail à effectuer avec l'équipe pour remonter la pente, avouant que ses convictions sont proches de celles du technicien norvégien, qu'il a côtoyé durant près de trois ans sur le banc des Red Devils.



«Nous devrons attendre et voir. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Ole et nous avons des convictions très similaires - nous l'avons fait en tant que joueurs et nous le faisons certainement en tant qu'entraîneurs. Bien sûr, j'ai ma propre personnalité par rapport à Ole, mais nous nous ressemblons beaucoup et c'est pourquoi nous avons travaillé ensemble si longtemps. Je ne veux pas en dire trop sur mes projets, mais je suis très clair dans mon esprit sur la façon dont nous voulons jouer et j'ai hâte de le voir sur le terrain», a-t-il expliqué avant le voyage en Espagne.



