MUNISMA: le Sénégal a perdu 15 Jambaars sur le théâtre malien (ministre)

Le ministre des forces armées, El Hadji Oumar Youm a procédé ce mardi à la dissolution définitive du détachement du Sénégal de la mission multidimensionnelle intégré aux Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (MUNSMA).



S’exprimant lors de la cérémonie de dissolution qui s’est tenue au Camp Dial Diop, le ministre des Forces armées est revenu sur les effectifs des différents détachements et compagnies de l’armée, de la gendarmerie et de la police envoyés sur le théâtre d’opération au Mali.



Selon le ministre, ils sont 10.000 agents envoyés à Kidal, Mopti, Bamako pour le maintien de l’ordre et la sauvegarde de la souveraineté malienne.



Oumar Youm a fait savoir qu’en 11 ans de présence sur le sol malien, le Sénégal a perdu 15 Jambaars des différentes factions confondues. Toutefois, déclare-t-il, le Sénégal a assuré de hautes fonctions de directions au sein de la force. Des officiers généraux sénégalais ont régulièrement été nommés commandant de la force.



A noter que le retrait du DETSEN 11 de la Munisma, le dernier contingent sénégalais a été effectué depuis Septembre 2024. Mais sa dissolution n’a été effective que ce mardi 30 janvier 2024.