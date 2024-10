Mac de Tambacounda : le forum civil rend visite à Bougane Gueye Dany

Bougane Guèye Dany a reçu, ce vendredi 25 octobre, des visites qui, sans aucun doute, apporteront du réconfort au leader de Gueum Sa Bopp. Le coordonnateur de la section Forum Civil de Bakel, Alhousseyni Cissoko, et la coordonnatrice de la section Forum Civil de Tambacounda, Marie Françoise Diouf, se sont rendus à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda (MAC) pour s'enquérir de ses conditions de détention.

« Le Forum Civil remercie M. Bougane Guèye d'avoir accepté de recevoir ses membres et se dit rassuré quant à son état d'esprit », ont déclaré les deux visiteurs.

Dans leur déclaration, ils ont également abordé la situation de la Maison d'Arrêt et de Correction de Tambacounda. Les conditions de détention de la MAC ont souvent été critiquées par les défenseurs des droits humains. Barthélémy Dias, ancien détenu de cette prison, l'avait qualifiée d’« ancien enclos de chevaux ». À ce sujet, « l'Inspection Générale d'État (IGE), dans son rapport 2018/2019 sur les établissements pénitentiaires, a souligné la vétusté, le délabrement et la promiscuité qui exposent les occupants, tant le personnel que les détenus, à des risques sérieux en matière de santé et de sécurité », précise le communiqué.

Enfin, le Forum Civil a remercié le régisseur de la MAC de Tambacounda, tout en l'encourageant « à persévérer dans son travail avec professionnalisme et en fonction des moyens dont il dispose pour subvenir aux besoins de tous les détenus ». Le Forum Civil s'engage également à plaider pour la modernisation des lieux de détention sur l'ensemble du territoire national, en collaboration avec les entités compétentes.