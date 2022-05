Macky Sall annonce la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024)

En conseil des ministres mercredi, le président Macky Sall a rappelé son « attachement particulier » à l’éradication de la corruption à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024.



« Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat a informé le Conseil, avoir reçu, le mardi 10 mai 2022, les rapports de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Le Président de la République salue le travail remarquable accompli par la Présidente de l’OFNAC, Madame Seynabou Ndiaye DIAKHATE, et l’ensemble des membres de l’Assemblée de la structure », lit-on dans le communiqué.



Le président Sall a, en effet, rappelé son attachement particulier à l’éradication de la corruption à travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption (2020-2024), stratégie validée le 16 septembre 2020 en Conseil des Ministres pour un coût évalué à 5.764.000.000 de francs CFA.



Par ailleurs, il a demandé au Gouvernement, « d’accentuer le soutien au déploiement intensif et au suivi-évaluation de cet instrument consensuel de pilotage, impliquant tous les acteurs ».



Enfin, Macky Sall a invité les membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, à « examiner avec attention, et de prendre en charge avec diligence les recommandations des rapports de l’OFNAC ».