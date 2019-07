Macky Sall aux Lions: "Va pour le titre continental"

Le chef de l'Etat Macky Sall a adressé ses félicitations et celles de la nation sénégalaise aux "Lions" après leur qualification en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le président de la République a loué leur esprit de combativité durant ce match épique face à la Tunisie et encouragé la bande à Sadio Mané à remporter le premier titre continental, via son compte Twitter...