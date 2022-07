Macky Sall demande au gouvernement à procéder rapidement à la réhabilitation l’Assemblée nationale

Le président de la République, Macky Sall a exhorté mercredi le gouvernement à procéder rapidement à la réhabilitation du siège de l’Assemblée nationale et de ses annexes, annonce le communiqué du Conseil des ministres.



Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale a informé jeudi dernier, un financement de 3 milliards de francs CFA de la Corée du Sud destiné à la rénovation de l’institution parlementaire. « Avec un financement de 3 milliards de francs CFA de la République de Corée, la 14e législature va travailler dans un confort plus grand », a dit M. Niasse.



Selon lui, une convention liant l’Etat du Sénégal et les autorités coréennes sera signée au cours de ce mois, pour la matérialisation de ce projet. Niasse précise que « ce financement, qui sera géré par le ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, va couvrir la période 2022-2026 ».



Outre l’installation de nouveaux mobiliers dans l’hémicycle et les salles de réunion de ses commissions permanentes, cette convention concerne la modernisation des activités parlementaires. Il s’agira, par exemple, de mettre en place un système de vote électronique au sein de l’Assemblée nationale.



Moustapha Niasse a ajouté que le projet comprend aussi la « numérisation » des résultats des activités du parlement et l’amélioration de « l’accessibilité » des informations législatives au monde de la recherche. Le projet prévoit également un volet « renforcement des capacités » du personnel administratif et des députés en les invitant à des stages prévus en Corée du Sud, selon M. Niasse.



La première pierre du palais abritant l’Assemblée nationale a été posée le 27 octobre 1954 par Robert Buron, ministre de la France d’Outre-Mer, en présence de Bernard Cornut-Gentille, haut-commissaire de la France en Afrique-Occidentale française, et de Léon Boissier-Palun, président du Grand Conseil de l’Afrique-Occidentale française.



Le bâtiment fut inauguré le 22 novembre 1956 par Albert Sarraut, président de l’Assemblée de l’Union française.



Il a abrité successivement le Grand Conseil de l’Afrique-Occidentale française, de 1956 à 1959, l’Assemblée législative de la Fédération du Mali, du 4 avril 1959 au 20 août 1960, et, depuis le 20 août 1960, l’Assemblée nationale du Sénégal.



Avec APS