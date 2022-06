Macky Sall demande la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d’enseignants

Le chef de l’Etat a insisté, mercredi, en Conseil des ministres sur le renforcement durable d’un dialogue permanent avec les partenaires de la communauté éducative, et d’assurer la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d’enseignants.



Abordant la stabilité sociale et les performances du système éducatif, le Chef de l’Etat rappelle que des efforts sans précédent ont été faits, en vue d’améliorer de façon exceptionnelle, « les rémunérations et les conditions des personnels de l’éducation, dans une dynamique de consolidation d’une Ecole d’excellence, partout au Sénégal ».



Macky Sall demande, à cet égard, au Gouvernement, de « veiller au renforcement durable d’un dialogue permanent avec les partenaires de la communauté éducative, et d’assurer la matérialisation consensuelle des accords conclus avec les syndicats d’enseignants ».



Le Président de la République invite, par ailleurs, les Ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, à prendre toutes « les dispositions, en relation avec les ministères concernés et les acteurs du système éducatif, en vue d’assurer le bon déroulement, sur l’étendue du territoire national, des examens et concours scolaires programmés, selon le calendrier officiel fixé ».