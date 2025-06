Conseil des ministres : voici les nominations

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mercredi 04 juin 2025 à des nominations lors du Conseil des ministres.





AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES,



le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Au titre du Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères :

Général de brigade (2S) Amadou KANE, matricule de solde n°398 392/F, est nommé Haut fonctionnaire de Défense et de Sécurité au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères ;



Monsieur Ameth DIALLO, titulaire d’un Doctorat en Etudes africaines et Spécialiste en Gestion des Programmes et Projets, est nommé Directeur du Bureau de coordination du Comité permanent pour l’Information et les Affaires culturelles (COMIAC) de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en remplacement de Monsieur Cheikh Oumar SECK, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Au titre du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique :



Monsieur Mouhamadou Moustapha THIOUNE, Administrateur civil principal, matricule de solde n° 608 875/H, est nommé Inspecteur technique à l’Inspection de l’Administration centrale et territoriale, au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;



Monsieur Idrissa CISSE, Commissaire de police Divisionnaire de classe exceptionnelle, CCAP 519 322/J, est nommé Secrétaire permanent du Comité Interministériel contre la Drogue en remplacement de Monsieur Matar DIOP, Contrôleur général de Police ;



Monsieur Hamady BALDE, Commissaire de Police Divisionnaire, CCAP 614 499/G, précédemment adjoint au Secrétaire permanent du Comité Interministériel contre la Drogue est nommé Inspecteur principal de l’Inspection Interne de la Police nationale, poste vacant.



Au titre du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines :



Monsieur Aliou DASYLVA, Professeur d’Histoire et de Géographie, est nommé Président du Conseil d’Administration du Service géologique national du Sénégal (SGNS), en remplacement de Monsieur Malang Seni FATY ;



Monsieur Saliou SAMB, Ingénieur géologue, matricule de solde n°670 434/F, est nommé Secrétaire général du Service géologique national du Sénégal (SGNS), poste vacant ;



Monsieur Saliou Mbaye NIANG, Ingénieur pétrolier, est nommé Directeur du Contrôle et de la Surveillance des Opérations au Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines, poste vacant.



Au titre du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et Aériens :



Monsieur Ababacar FALL, Ingénieur en Génie informatique et Spécialiste des transports urbains, précédemment directeur des opérations du Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), est nommé Directeur Général des transports routiers au Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et Aériens en remplacement de Monsieur Valdiodio NDIAYE ;



Monsieur Lamine BADJI, Ingénieur en Développement territorial et coopération décentralisée, titulaire d’un Master en transport logistique et mobilité, précédemment Secrétaire général du Conseil départemental de Bignona, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), en remplacement de Monsieur Boubacar DIOP ;



Monsieur El hadji Abdoulaye GUEYE, Administrateur Civil, matricule de solde 624 581/J, titulaire d’un MBA en Administration des Entreprises, précédemment Conseiller Technique du Ministre des Finances et du Budget, est nommé Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens en remplacement de Monsieur Ahmadou Bamba SY ;



Monsieur Gora SARR, Consultant, Ingénieur de conception en Génie civil, est nommé Directeur Général du Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD), en remplacement de Monsieur Thierno Birahim AW ;



Monsieur Diaoula SADIO, Ingénieur Statisticien Economiste, est nommé Directeur Général de la Planification des Statistiques et des systèmes d’information et de la Prospective au Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, poste vacant ;



Monsieur Jean BIAYE, Professeur de l’Enseignement secondaire, matricule de solde 628 868/B, titulaire d’un Master 2 en Philosophie, précédemment Conseiller technique du Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, est nommé Directeur du centre de formation des métiers du BTP, en remplacement de Monsieur Djibril THIAW ;



Madame Khady BADIANE, titulaire d’un Master en Management international des PME et territoires, est nommée Directrice Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE), poste vacant ;



Monsieur Abdoulaye DIOP, Planificateur, matricule de solde 618 402/G, titulaire d’un master 2 en sciences de gestion, précédemment Chef de la division gestion à la Direction de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère des Finances et du Budget, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement, en remplacement de Madame Marième GUEYE.



Au titre du Ministère de la Famille et des Solidarités :



Monsieur Mountaga Bâ, Expert en Analyse et politique économique, matricule 602 649 /C, est nommé Secrétaire général du ministère de la Famille et des Solidarités, en remplacement de Monsieur El hadji Ndiogou DIOUF.