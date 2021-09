Macky Sall ferme le Building administratif

Après l’incendie du 26 aout dernier, le président Macky Sall a décidé de fermer le Building administratif. « Le Building administratif n’est pas partiellement fermé. Il est fermé. Il n’y a qu’un service là-bas et c’est pour recevoir du courrier », a soufflé un fonctionnaire du ministère du Pétrole à L’Observateur.



En réalité, il n’y a qu’un service du Secrétariat général du gouvernement qui est sur les lieux et il a été déplacé au rez-de-chaussée. Ainsi, tous les ministères qui avaient leurs locaux au Building ont été délocalisés.



Selon nos confères de L’Observateur, ce sont les ministères des Forces Armées, de la Justice, du Pétrole et de l’Energie et le Secrétariat général du Gouvernement. D’ailleurs des sources expliquent que plusieurs de ces ministres n’ont pas encore de point de chute.



Le ministère de la Justice a vu ses services éparpillés un peu partout. Le ministère et son Cabinet devrait s’installer au ministère des Finances. Les services qui peuvent faire leur travail à distance ont été priés de rester chez eux.