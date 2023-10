« Macky Sall n'a pas de courage politique », Boubacar Baldé IRAS

L’emprisonnement d'Ousmane Sonko continue de susciter des réactions et des commentaires. Sur le plateau de PressAfrikTv, Boubacar Baldé, coordinateur national de l'Initiative de Réflexion et d'Actions Socialistes (IRAS), a livré ses opinions sur cette situation politique tendue. Selon Baldé, Ousmane Sonko a fait tout ce qui était en son pouvoir pour défendre ses convictions et ses droits. Il a également critiqué la manière dont le Président Macky Sall fait face à son adversaire, l'accusant de ne pas faire preuve de courage politique. Pire encore, il a soutenu que le chef de l’État n’a pas encore vécu dans les prisons raison pour laquelle il les remplit de détenus politiques. Pour finir, Boubacar Baldé a appelé le Président Macky Sall à quitter le pouvoir pacifiquement et à libérer tous les détenus politiques, notamment Ousmane Sonko. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

